شكرا لقرائتكم خبر عن ويستروس يتزين بجثث أبطال GOT.. فى البوستر الجديد للموسم الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرش الشهير الذى دارت عليه أحداث المواسم السبعة الماضية فى مسلسل Game of thrones، والذى تزين دائماً بالسيوف التى تم نحتها بنيران التنانين فى عصر التايجريان، تحول إلى عرش مليء بجثث أبطال المسلسل فى البوستر الجديد.

وكشفت شبكة HBO التلفزيونية عن بوستر جديد للموسم الثامن والأخير من GOT، وظهر فيه جثث أبطال العمل الدرامى متواجدين بدلاً من السيوق على شكل العرش الحديدى، وسط الثلج الذى سيدور أحداث الموسم الجديد بداخله.

وزادت الشبكة حماس جمهورها بعبارة "الحرب الكبرى هنا"، فى إشارة منها للحرب الكبرى التى ستدور فى الموسم الجديد بين البشر والموتى والتى ستكون أكبر معركة فى تاريخ التلفزيون.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.