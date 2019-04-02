شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يبدأ رحلة "حكاوى الجاز" فى مكتبة الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الموسيقار يحيى خليل قلوب الجمهور السكندري بتوليفة موسيقية غاص بها في عالم موسيقى الجاز، إبان افتتاحه فعاليات الموسم الجديد من مهرجان حكاوي الجاز، بحفل جماهيري كبير احتضنته مكتبة الإسكندرية.

ويحتضن حكاوي الجاز في نسخته الثالثة هذا العام 9 حفلات موسيقية تجمع توليفة سماعية مختلفة في عالم الجاز من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وهولندا مع توليفة من التجارب المصرية، منها المطربة نسمة محجوب والمطربة نوران أبو طالب والفنانة يسرا الهواري وفرقة كايرو بيج باند، مع الفرقة الإسبانية جليساندو بيج باند والفرقة الأمريكية تشاد ليفكويتز براون، بجانب الأمريكية مونيكا هيرزيج. Advertisements



ويهدف المهرجان لتسليط الضوء على موسيقى الجاز ونشر ثقافتها بين جموع الجماهير بمختلف خلفياتهم وأعمارهم بتقديم سلسلة حفلات موسيقية تفتح بابها مجانًا للحضور، تنقسم بين مكتبة الإسكندرية ومركز التحرير الثقافي في وسط البلد، وتعتمد فكرته على مزج التجارب الموسيقية الرائدة فى مجال موسيقى الجاز من مختلف دول العالم مع نظيراتها المصرية بهدف تبادل الخبرات، عبر تنظيم ورش عمل موسيقية تجمع فرقة أجنبية وأخرى من مصر يكون نتاجها حفل جماهيري.

ويعد يحيي خليل بمثابة الأب الروحى لموسيقى الجاز فى مصر ومن أقدم روادها فى العالم العربى، بدأ رحلته في دهاليز المزيكا منذ الستينات، ووضع حجر أساس فرقته الموسيقية عام 79، وصال وجال أنحاء العالم بآلاف الحفلات والمهرجانات الدولية، كما شارك العزف مع كبار العازفين العالميين في المجال من بينهم أوليفر جونز، داف يونج وديزي جلايسبي، وخطف قلوب الجماهير بمقطوعاته الموسيقية "بحلم في عالم غريب" و"البيانولا"، و"من غير عنوان".