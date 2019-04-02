بسبب التسريبات.. توم هولند ممنوع من قراءة سيناريو "Avengers: Endgame"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلن المخرج جو روسو أن النجم الشاب توم هولند مُنع من الاطلاع على السيناريو الخاص بشخصيته "Spider-Man" ضمن أحداث الجزء الأخير من سلسلة "Avengers: Endgame".

وقال روسو، في تصريحات صحفية لموقع "IGN"، إن هولند سرب في السنوات الماضية تفاصيل خاصة بعدد من أجزاء السلسلة، وإنه حفاظًا على سرية تفاصيل النسخة الأخيرة تقرر ألا يعلم هولند أي شيئ عن النص الخاص به أو من سيواجه ضمن أحداث الفيلم.

وطرحت "Marvel" إعلانًا دعائيًا جديدًا لفيلم "Avengers: Endgame" خلال الساعات القليلة الماضية، حقق عدد مشاهدات تخطت 3 ملايين على "يوتيوب"، وسط توقعات بتحقيقه المزيد من نسب المشاهدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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تدور أحداث الفيلم استكمالاً لأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" عام 2018، بعد نجاح العملاق "ثانوس" في تجميع الأحجار الأزلية الستة وإبادته نصف الكائنات الحية على كوكب الأرض، في محاولة أخيرة من الأفينجرز لمنعه.