جيجي حديد: أهلي المهاجرين سبب نجاحي وأمريكا للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدرت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، غلاف عدد هذا الشهر من مجلة "Variety".

وفي حوارها مع المجلة العالمية، تطرقت حديد إلى الحديث عن أهلها المهاجرين وتأثيرهم على مسيرتها المهنية، ورأيها في تصريحات الرئيس الأمريكي المسيئة ضد المهاجرين، إلى جانب رحلتها ضمن بعثة "اليونسيف" إلى بنجلاديش، وزيارتها عددًا من مخيمات اللاجئين هناك.

قالت حديد: "لقد رأيت أهلي وليس لديهم أي شيئ، والفرصة التي منحت لهم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واقتناصهم إياها حققت استقرارنا جميعًا وكانت سببًا فيما وصلت إليه".

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وأضافت حديد: "أظن أن هجوم دونالد ترامب على المهاجرين واعتراضه على دخول المسلمين إلى أمريكا شيئًا بغيضًا لأن أمريكا مكان يجمع العالم كله".

وعن زيارتها بنجلاديش ضمن بعثة "اليونسيف"، قالت: "أظن أن الشيئ الأهم في مقابلتي اللاجئين من النساء والأطفال هو قدرتهم على التكيف مع ما يمروا به من ظروف معيشية ومحاولتهم عيش حياة أفضل من خلال التعليم ومشاركة قصصهم المؤثرة وتطويرهم لهذه المعيشة... أردت فقط أن يشاركني العالم هذه اللحظات".

جيجي حديد عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية، لها العديد من المواقف المشرفة دفاعًا عن الفلسطينيين، ورفضًا للاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.​