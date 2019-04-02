جسد المخترع ستيف جوبز و"ماجنيتو" كان بوابته للعالمية.. 10 معلومات عن مايكل فاسبندر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل الممثل الألماني العالمي مايكل فاسبندر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ42 هذا العام، وهو أحد أهم المواهب التمثيلية في جيله، واشتهر بتعاونه مع عدد من ألمع النجوم والمخرجين طوال مسيرته الفنية، والذين أثقلوا موهبته ووضعوه في مصاف نجوم السينما حول العالم، وكان تجسيده لشخصية البطل الخارق "ماجنيتو" بسلسلة أفلام "X-Men" النقطة الفاصلة بمسيرته.

ولد مايكل فاسباندر في 2 أبريل عام 1977، بمدينة هايدلبرج في ألمانيا، لوالده جوزيف، ووالدته الإيرلندية أديل.

كانت انطلاقته الحقيقية في هوليوود بعدما اختاره المخرج الأمريكي كوانتين ترانتينو للمشاركة في فيلم الدراما "Inglorious Bastards" عام 2009، والذي منحه ثقة كبرى شركات الإنتاج في هوليوود.

إليكم 10 معلومات عن مايكل فاسبندر:

1. تربطه صداقة قوية بالمخرج الإنجليزي ستيف ماكوين، وتعاونا سويًا بثلاثة أعمال سينمائية هي "Hunger" عام 2008، "Shame" 2011، و"12 Years a Slave" عام 2013.

2. نظرًا لامتلاكه لكنة ألمانية، كان الخيار الأمثل للمخرج الأمريكي كوانتين ترانتينو، للمشاركة بأحداث فيلمه "Inglorious Bastards" عام 2009، والذي حاز بفضله على إشادات موسعة من قبل نخبة من النقاد والسينمائيين حول العالم.

3. اشتهر بتجسيده شخصية "ماجنيتو" في أحداث سلسلة "X-Men" والتي منحته شهرة عالمية ضخمة.

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4. قرر أن يكون ممثلاً في عمر الـ17 عندما شارك بمسرحية خلال دراسته المدرسية.

5. كان الخيار الأمثل للمخرج الإنجليزي داني بويل لبطولة فيلم السيرة الذاتية "Steve Jobs" عام 2015، والذي جسد خلاله شخصية المخترع الراحل ستيف جوبز، ومنحه ترشح مستحق لجائزة الأوسكار.

6. رُشح لبطولة فيلم "Star Wars: The Force Awakens" عام 2015، إلا أن الدور ذهب في النهاية للنجم أدم درايفر.

7. تربطه علاقة طيبة بالممثل الإنجليزي جيمس مكافوي، وتعاونا بسلسلة أفلام "X-Men: First Class" عام 2011.

8. من المعجبين بسباقات "Formula 1".

9. تعاون مع المخرج الحائز على جائزة الأوسكار ريدلي سكوت بفيلمين هما "Prometheus" عام 2012، ومرة أخرى في فيلم "Alien: Covenant" عام 2017.

10. ترشح فاسبندر وفاز بالعديد من الجوائز العالمية، أهمها ترشحه ثلاثة مرات لجائزتي "بافتا البريطانية" و"جولدن جلوب"، كما رشح مرتين لجائزة الأوسكار عن فيلميه "12 Years a Slave" عام 2013، و"Steve Jobs" عام 2015.​