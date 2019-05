أشرف عبدالباقي يتبرع بإيرادات مسرحية "جريما في المعادي" لصالح معهد الأورام بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

زار الفنان أشرف عبدالباقي صباح اليوم الثلاثاء معهد الأورام بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جولة فرقته الجديدة والتي تقدم "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بمسرح جامعة أسيوط بداية من الأربعاء 3 أبريل وحتى يوم الجمعة.

وقرر عبدالباقي التبرع بإيرادات المسرحية خلال فترة عرضها بالمحافظة إلى معهد الأورام بأسيوط.

"مسرحية كلها غلط the play that goes wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، تُعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.