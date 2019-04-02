محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بالفنان محمد محمود، من كواليس تصوير أحدث أفلامهما "أنت حبيبي وبسس". قالت نرمين في الفيديو: "أول يوم تصوير". ووجهت حديثها للفنان محمد محمود: "أنت حبيبي وبحبك". وأضافت: "كلاكيت تاني مرة، أنا والعسل محمد محمود، فيلم جديد / انت حبيبي وبسس/ فيلم العيد". يذكر أن الفنانة نرمين ماهر تشارك في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، ومحمد محمود.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| نرمين ماهر ومحمد محمود في فيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.