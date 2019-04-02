صور| أحمد سعد: أنا متفائل بالصيف دا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" مجموعة من صور حفله الأخير في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. وكتب سعد معلقًا على الصور: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا متفائل بالصيف ده". يُذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن مؤخرًا انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب بعد عام ونصف العام من الزواج بينهما.

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