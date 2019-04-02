تركي آل الشيخ يكشف كلمات أحدث أغنية تجمعه مع عمرو دياب

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية و مالك نادي بيراميدز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،عن كلمات أحدث أغنية تجمعه مع الهضبة عمرو دياب.

كاتبًا:"الغلطة ماهي غلطتك ..الغلطة .. أصلن غلطتي لإني غمرتك بالعطاء ..كثيري من قبل القليل آسف على طيبي معك ..وأنا الكريم .. بعطوتي وأنت الذي دايم معي ..

في كل حالاتك .. بخيل بكره بتذكرني عمر .. وبكره بتعرف قيمتي لاهبت ارياح الزمان .. وهدك الليل الطويل ".

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يذكر أنه يحيي الهضبة عمرو دياب يوم 12 أبريل الجاري حفلا غنائيًا في مدينة جدة، ويقام الحفل بتنظيم الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.