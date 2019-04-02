استطاع الفنان محمد رمضان أن يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال يومين، من طرح أحدثكليباته "القمر"، محققًا 4 ملايين مشاهدة.
ومن ناحية أخرى، يواصل "رمضان" تصوير مسلسل
يذكر أن رمضان أحيا يوم الجمعة أول حفل غنائى له، تحت شعار أقوى حفلة فى مصر، بقاعة المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثانى على التوالى .. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بـ "القمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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