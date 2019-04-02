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لليوم الثانى على التوالى .. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بـ "القمر"

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استطاع الفنان محمد رمضان أن يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال يومين، من طرح أحدث

كليباته "القمر"، محققًا 4 ملايين مشاهدة.

 

ومن ناحية أخرى، يواصل "رمضان" تصوير مسلسل

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"زلزال" لرمضان المقبل 2019.

 

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يذكر أن رمضان أحيا يوم الجمعة أول حفل غنائى له، تحت شعار أقوى حفلة فى مصر، بقاعة المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس.

 

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