إليسا تكشف موعد طرح أحدث كليباتها "كرهنى"

أكدت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اقتراب موعد طرح برومو كليبها الجديد لأغنية "كرهنى" من ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، إخراج إنجى جمال. إخراج إنجى جمال. كاتبة: "إن برومو الكليب سيطرح خلال أسبوع من الآن، داعية جمهورها إلى الاشتراك فى قناتها الرسمية بموقع يوتيوب من أجل مشاهدته". Advertisements جدير بالذكر أن الفيديو كليب تم تصويره فى صريبا، والأغنية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وحققت الأغنية منذ طرحها فى يوليو الماضى 47 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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