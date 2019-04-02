أخيرا .. هيثم شاكر يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

أعلن المطرب هيثم شاكر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، انتهاءه من التحضيرات الخاصة بألبومه الغنائى الجديد، والذى يعود به للساحة الفنية بعد غياب دام 5 أعوام.

حيث نشر صورا له وهو فى الاستوديو مع مهندس الصوت محمد صقر، بعد أن انتهى تماما من إعداد الماستر

الخاص للألبوم، وعلق على الصور: "الحمد لله النهارده خلصنا ماستر الألبوم موعدنا صيف 2019 إن شاء الله دعواتكم".

ويتعاون هيثم شاكر فى الألبوم مع الشعراء، بهاء الدين محمد وأيمن بهجت قمر و أمير طعيمة ومحمد رفاعى ونادر

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عبد الله ومحمد عاطف ورمضان محمد ومحمد القاياتى وسلامة على.

كما يتعاون مع الملحنين، وليد سعد وعمرو مصطفى وتامر على ومحمد يحيى ومحمد النادى وشادى حسن وأحمد صلاح حسنى.

وكان هيثم أعلن من قبل أن الألبوم سيتم طرحه فى موسم شم النسيم، ويضم 10 أغنيات.