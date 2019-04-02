غدًا.. أمسية دينية مع فرقة "تواشيح سورية" بالربع الثقافي

تستعد فرقة "تواشيح سورية"، غدًا الأربعاء لإحياء حفل إنشاد صوفي مميز، في مركز الربع الثقافي وذلك فى تمام السابعة مساءً.
من المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل باقةمتنوعةمن أجمل الابتهالات والأناشيد والمدائح النبوية أبرزها: "مولاي كتبت رحمة الناس عليك، أنا في مدح محمد، مدد يا مدد، ياسيدة
جدير بالذكر أن فرقة "تواشيح سورية"، تعد من أشهر الفرق التى تقدم فن الإنشاد الدينى والابتهالات ومديح الرسول، تحت إشراف المنشد عدنان الساسة رئيس الفرقة.
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