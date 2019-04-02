يحل اليوم النجم خالد سليم ضيف برنامج "الراديو بيضحك"، و هو تقديم المذيعة فاطمة مصطفي، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يذاع البرنامج في تمام الساعة التاسعة مساءٌ علي راديو 9090. Advertisements يذكر أن ملك الرومانسية خالد سليم طرح سابقا أغنيته بعنوان "لسه كبير"، و هي من كلمات وليد الغزالي، و الحان كريم محسن، و توزيع كريم عبد الوهاب، كما حققت الأغية نجاحا باهرا علي مواقع التواصل الإجتماعي و السوشيال ميديا، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة .. خالد سليم ضيف "الراديو بيضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.