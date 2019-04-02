لأول مرة .. "مسرحية كلها غلط" فى أسيوط

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، "بوستر" المسرحية وعلق عليه كاتبًا:: "إن شاء الله بكرة أولى عروضنا مسرحية كلها غلط فى أسيوط على مسرح الجامعة .. المسرحية من تدريبى وإخراجى". أسيوط على مسرح الجامعة .. المسرحية من تدريبى وإخراجى". يذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية حصل عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

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