بالفيديو.. حلا شيحة تعلن عودتها للحجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو كشفت من خلاله عن عودتها لارتداء الحجاب.

وأكدت حلا شيحة أنها بدأت منذ عدة أيام، تصوير أول فيلم سينمائى لها بعد عودتها من الاعتزال وخلعها للحجاب.

وكشفت حلا عن تفاصيل دورها فى الفيلم مؤكدة أنه خليجى، وتصور مشاهده حاليا فى دبى، وتظهر فيه

بدور مذيعة، قائلة: "أجسد دور مذيعة تقوم بعمل تقرير تليفزيونى عن الشاعر "طرفة بن العبد"، الذى قتل فى سن صغيرة، ومع متابعتها لتفاصيل حياته تبدأ تتخيل أنها تراه وتعيش قصة معه وتتحدث إليه".

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وعبرت حلا عن سعادتها بعودتها للسينما من جديد، مشيرة إلى أن

الفيلم سيشارك فى مهرجانات دولية، وتظهر حلا فى بعض المشاهد وهى تغطى شعرها.

يذكر أن آخر أفلام حلا شيحة كان "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب، الذى أنتج عام 2006.

حلا شيحة تشارك فى رمضان 2019 فى مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين، تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.