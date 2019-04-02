لأول مرة.. تامر حسني في الرياض

أعلن نجم الجيل تامر حسني عن إحياءه حفل غنائي لأول مرة في مدينة الرياض، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر إقامتهيوم الخميس 18 أبريل الجاري، بمنتجع درة في مدينة الرياض.
يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و
أنت طيب"، و هو من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج سعيد الماروق، و بطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، جوهرة، عائشة بن أحمد، كما تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.
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