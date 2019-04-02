كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي الطيب لـ"الخليج 365 الفني": وصفوني بمحمد صلاح الفن.. ويوسف ونادرة الأقرب لي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علي الطيب: آسر ياسين وتايسون أول من دعمني في الوسط الفني

تشبيهي بمحمد صلاح الفن فرحني جدًا

حاتم علي هو من رشحني للعمل.. وكنت أتمنى العمل معه

استطاع الفنان الشاب علي الطيب أن يلفت الانتباه ببراعة تجسيده لدور "وديع البساطي"، وآثار حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الجمهور في حيرة شديدة من التحيز له أو الهجوم على تفاصيل شخصيته في "اهو ده اللي صار"، وأصبح أفيه "ديه حاجة ١٣خالص"، على لسان متابعي العمل للإشادة بالأمور المميزة، وصفه البعض بمحمد صلاح الفن وكان لنا هذا الحوار معه:

من الذي قام بترشحيك لهذا العمل؟

رشحني لهذا الدور المخرج حاتم علي، وكانت بمثابة تجربة جديدة وكان نفسي إني أدخل حاجة زيها ولم أكن أتخيل إني ممكن اشتغل مع ناس موهوبين بالأسلوب ده بس الحمد لله، العمل كان مع أبطال كتيرة وكانت من عوامل نجاح المسلسل وكانت بداية مبشرة بالنجاح والحمد لله أنا كنت قد المسئولية.

حدثنا عن التعاون للمرة الأولى مع كاتب مثل عبد الرحيم كمال ومخرج مثل حاتم علي؟

عبد الرحيم كمال، من الشخصيات الواضحة في شغلها وكنا متفقين علي المشهد وعبد الرحيم، عامل حاجة كويسة أوي في المشاهد إني عامل لگل شخصية أمتيازاتها صعب إني أجود فيها من عنده ده بجانب أنه كان وهب لي الثقة.

بعد عرض المسلسل.. من أكثر الداعمين ليك في الوسط الفني وأشادوا بالدور؟

كثير من الوسط الفني كانوا يدعموني ومنهم أسر ياسين، وقالي دورك هايل في المسلسل وشخصيتك مبدعة ومنهم تيسون، الحمد لله عجبه الدور والشخصية والتمثيل عجبه.

وفي حاجه فرحتني جدًا علي السوشيال ميديا، هي واحد بيقول "زي ما عندنا محمد صلاح في الكرة عندنا علي الطيب في الفن"، ودي من أحسن الحاجات اللي اتقالت عني.

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كيف قمت بالاستعداد للهجة الإسكندراني لوديع البساطي؟

هي اللهجة بتاعته، كانت مركبة، وده كان عن طريق إني سمعت مصطلحات كتيرة أوي عن الإسكندراني علشان أحاول اتكلم في المسلسل بالطريقه دي، وكان من أشهرهم كلمه "مرسح"، اللي هي مسرح بالطبيعة وفعلًا وقتها كان مشهور جدًا الاسم ده.

والحقيقة التعامل مع "أروي"، كان من أجمل عوامل النجاح لأنها شخصية موهوبة ومن حظي إني اشتغل مع ناس موهوبين زي گده.

أفيه "ديه حاجة ١٣ خالص".. كيف قمت بمعرفته؟

وديع البساطي، كان شاطر جدًا أنه يبيع للزبون وحاجة ١٣خالص كانوا بيستخدموه العصر ده لأن الدستة كانت عندهم ١٢ فمعناه حاجة زيادة عن الدستة يعني مميزة.

ما الموقف الذي حدث لك في كواليس التصوير وكان من المستحيل نسيانه؟

مشهد وفاة والد مدير التصوير گان مؤثر عليا أوي و ساعتها كنت داخل أقول المشهد "اللي بيني وبين أصداف وهي بتقولي طلقني".

ما هو الثنائي المفضل لك "يوسف ونادرة" أم "يوسف التالت وسلمي"؟

لا الصراحه يوسف ونادرة أما أحمد داوود، وروبي، موهوبين مش جديد عليهم النجاح والتطور.

في نهاية اللقاء.. ما الرسالة التي تودع بها وديع البساطي؟

أحب أشكر ردود الأفعال علي السوشيال ميديا، وعائلتي وزوجتي اللي كانوا دائمًا دعم ليا، وحاتم علي، أنه منحني الفرصة وأصدقائي والجمهور العظيم علي إعجابهم بالمسلسل .