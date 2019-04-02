زوج أنغام يحاول إقناع زوجته الأولى بالتراجع عن قرار الطلاق منه!

يحاول الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج المطربة المصرية أنغام، إقناع زوجته الأولى ياسمين عيسى، بالتراجع عن قرار الانفصال عنه؛ خاصة وأنها حركت قضية تطلب خلالها الطلاق للضرر.

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وأكد مقربون من أحمد إبراهيم، أنه طلب الوساطة من أحد الأصدقاء المشتركين بينه وبين زوجته؛ لإقناعها بالتنازل عن قضية الطلاق، وأن تعود إلى منزل الزوجية لتعيش برفقة أبنائها.

وأضاف المصدر، أن طلب أحمد لم يعنِ أنه سوف ينفصل عن زوجته الثانية أنغام، لكن كل ما في الأمر أنه يحاول أن يجمع بين الزوجتين حتى لا يبتعد عن أبنائه.