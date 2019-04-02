هكذا علقت ريهام سعيد على طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

أثار طلاق الفنانة سمية الخشاب من النجم أحمد سعد ضجة كبير في الوسائل الإعلامية، وعلقت الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها عن هذا الأمر وقالت: «في جوازات بتقصر العمر ورجالة بترجع لورا مش بتطلع لقدام خالص، وفي جوازات بتعطل الحياة، بدل ما يديكي زقة لقدام يفضل ينكد عليكي ويبقى متغل منك وعلى طول بيترصد ليكي».

وأضافت أنها تتلقى دائمًا رسائل من بعض السيدات اللاتي يشكين من أزواجهن، بسبب المعاملة السيئة وعدم استقرار حياتهن الأسرية، وأن بعض الأزواج يتركون أهليهم يتحكمون في زوجاتهم، وأنهن لا يُحدثن أي أزمات ويتحملن هذه الحياة بداعي الحفاظ على الأسرة من الانفصال.

الجدير بالذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب كانا حديث الأيام الماضية بعد إعلان سعد خبر انفصالهما لتلاحقه الإعلامية بوسي شلبي وتعلن أن سمية أقامت دعوى خلع ضد أحمد سعد لتضررها من الحياة معه، وبدأت الكثير من التصريحات حول هذا الأمر وارتبط اسم الفنانة ريم البارودي التي كانت متزوجة من أحمد سعد قبل زواجه من سمية الخشاب، ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، وسنشهد خلال الأيام المقبلة الكثير من التطورات، خاصة أن سعد يعيش حياته بشكل طبيعي ويحيي حفلاته ولم يعلق تمامًا على أي من تصريحات سمية الخشاب.

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