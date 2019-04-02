محمد قماح يظهر مع زوجته لأول مرة والجمهور: "ملكة جمال"

شارك المطرب والملحن محمد قماح نجم برنامج ستار أكاديمي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام بصورة جديدة جمعته بزوجته التي تظهر معه للمرة الأولى منذ أن أعلن زواجه في أغسطس (آب) 2018.

وعلق قماح على الصور التي ظهر من خلالها بجانب زوجته في أحد الأماكن العامة وقال: «أكتر حد واقف جنبي ومستحملني... وبجد ربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة حصلتلي في حياتي وربنا يقدرني إني أعرف أخليكي أسعد إنسانة في الدنيا بحبك يا مراتي»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه ومعجبيه الذين تمنوا لهم حياة سعيدة بعيدًا عن أي أزمات، وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة، فيما علق البعض على جمالها بقولهم: «ملكة جمال».

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يشار إلى أن محمد قماح أعلن منذ عدة أشهر عن مفاجأة لجمهوره وكانت هذه المفاجأة ارتباطه برودين زوجته، وهي إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، واقتصر حفل زواجهما على أقاربهما وأصدقائهما المقربين فقط.

الجدير بالذكر أن محمد قماح يقوم حاليًا بالتحضير لعدد من الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترات المقبلة ويتعاون مع خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزع والمطرب حميد الشاعري، الذي قدم معه منذ عدة أشهر أغنيتهما الجديد «ويلي» والتي حققت نجاحًا كبيرًا.