سمية الخشاب: "ما زلت على ذمة أحمد سعد"

كشفت الفنانة سمية الخشاب مفاجأة حول علاقتها بالفنان أحمد سعد، بعد نشر سعد خبر انفصاله عن سمية الخشاب، بدأت الأخبار تنتشر أن إجراءات الطلاق تمت بالفعل، ولكن سمية نفت ذلك قائلة: «أنا أحمد ما طلقنيش. أنا رافعة قضية طلاق للضرر. وأنا اللي أخدت القرار ده من 6 شهور. يعني أنا لسه ما تطلقتش» .
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الغريب في الأمر أن أحمد سعد هو الذي أعلن خبر الانفصال، في الوقت الذي تؤكد فيه سمية أنها حركت دعوى قضائية لطلب الطلاق من أحمد سعد، وهذا ما يؤكد أن سعد رافض لمبدأ الطلاق.
ومع تضارب تصريحات أحمد سعد وسمية الخشاب، يظل الأمر معلقاً لحين أن تكشف المحكمة المصرية تفاصيل الأزمة بينهما وأسبابها.
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