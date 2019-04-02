أول تعليق من حسام حبيب بعد أنباء اعتزال شيرين عبد الوهاب الغناء

حالة من الاستياء الشديد انتابت المطرب والملحن حسام حبيب، بعد انتشار عدد من الشائعات حول اعتزال زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب الغناء، بسبب الأزمة التي تعرضت لها الأيام الماضية، والتي أوقفت بسببها عن العمل من قِبل نقابة المهن الموسيقية المصرية، وتحويلها للتحقيق.

ورد حسام حبيب على هذه الشائعات وقال، إن ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة وكذب وافتراء وأحاديث تافهة، وأكد أن شيرين عبدالوهاب لم تتحدث أبداً مع أية صحيفة أو موقع إلكتروني بخصوص هذا الأمر مطلقاً.

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وأوضح حسام، أنه اتفق مع شيرين عبدالوهاب ومحاميها، على رفع دعوى قضائية على كل من روج لخبر اعتزال شيرين عبدالوهاب، وبالتحديد المجلة التي قامت بنشر الخبر؛ مؤكداً أنهم لن يتهاونوا مع ناشر هذه التصريحات؛ خاصة وأنهم ذكروا أن شيرين هي من اتصلت بهم وأخبرتهم بالاعتزال، وهذا من خيال ناشر الخبر.

الجدير بالذكر، أن شيرين عبدالوهاب قد تعرضت لأزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، وتم وقفها من نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق، ولكنها لم تحضر وتم تأجيل جلسة التحقيق لعدم حضورها، إلى 10 أبريل الجاري، ومن المفترض أن تمثل أمام اللجنة خلال اليوم المحدد؛ للبت في أمر وقفها.