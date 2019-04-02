التصريح الأول لهالة صدقي بعد الفيديو الفاضح

نفت الفنانة هالة صدقي، الفيديو الذي تم تداوله عبر فيس بوك، ويحمل إهانة للفن والوسط الفني، إذ قالت: «دي لا طريقة كلامي، ولا طريقة هزاري، ولا بقول الألفاظ دي في حياتي، أنا حاولت أعرف ده اتعمل إزاي؟ وبلغت مباحث الإنترنت».

وأضافت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة «MBC مصر»، هو أنا هشتم الوسط الفني ليه، هو أنا مهندسة مثلاً، ما أنا لو قولت عليهم جرابيع؛ يبقى أنا جربوعة زيهم، الوسط الفني دول أهلي وعائلتي وبفتخر بيهم».

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وأوضحت أنها قامت بتصوير مقطع فيديو دون أي صوت؛ حيث لم يظهر فيه أي صوت سوى العاملين الذين يشاركون في العمل الفني معها، ولكن بعد تواصلها مع مباحث الإنترنت لمعرفة الشخص الذي قام بتركيب صوت على الفيديو، جرى التوضيح لها بأن هناك شخصاً ما على علم بالـ«باسوورد» الخاص بحسابها على «إنستجرام»، وهذا الشخص من خارج مصر، واخترق الحساب ونشر نفس الفيديو، ولكن بصوت يحمل إهانات للفن والوسط الفني.