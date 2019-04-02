هل نجح أبناء أحمد السقا في عودته لوالدتهم بعد طلاقهما؟

نشر ياسين السقا، الابن الأكبر للفنان أحمد السقا، عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير إنستجرام، صورة تجمعه بوالديه وشقيقته نادية، وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد الأخيرة.

وتساءل البعض عن حقيقة عودة السقا إلى زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد الانفصال الذي وقع بينهما مؤخراً.

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وأكد مصدر مقرب من السقا، أن الانفصال مازال قائماً؛ حيث إنه لم يعد لمها، وأن الذي جمعهما هو عيد ميلاد ابنتهما نادية فقط؛ حيث لا يستطيع السقا الغياب عن هذه المناسبة؛ خاصة وأن نادية لها مكانة خاصة في قلبه، وهي من طلبت منه الحضور.

وأضاف المصدر، أن أحمد السقا أجّل تصوير مشاهد مسلسله في ذلك اليوم؛ حتى يكون بجوار ابنته ليحتفلا بعيد ميلادها، والتقى هناك بزوجته السابقة مها الصغير، لكن لم يتحدث أحد منهما في فكرة العودة مجدداً.