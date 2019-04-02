زوجة مصطفى قمر الثانية في أحدث ظهور لها

حرص الفنان مصطفى قمر على حضور العرض الخاص لفيلم «يوم العرض» بأحد التجمعات الكبرى بالقاهرة، بحضور معظم أبطال العمل، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

وحضر قمر مع زوجته الثانية التي ارتبط بها منذ عام تقريباً، بعد انفصاله سراً عن زوجته الأولى وأم أولاده والتي عاش معها سنوات طويلة، ووصفها في معظم لقاءاته التليفزيونية والصحفية بحب عمره.

وقد حضر العرض الخاص، كل من: سيد رجب، علاء مرسي، يسرا وجيه، محمد عز، مهند حسني، إسماعيل شرف، ياسر فرج، أحمد رفعت، وائل عوني، محمود عزت، وائل عبدالعزيز، عمرو يسري، أحمد كامل.

اقرئي أيضا : بعد تكريمه في مهرجان شرم الشيخ.. ما لا تعرفه عن تاريخ مصطفى شعبان المسرحي

Advertisements

الفيلم بطولة: إيهاب فهمي، حسام الجندي، أحمد صيام، ندى بهجت، كلوديا، محمد السعدني، رضا إدريس، محمد الغريب، بهاء الخطيب، محمد عبدالجواد، منير مكرم، محمد العزب، ولأول مرة، الإعلامي أحمد فاروق، وهو من تأليف يهاب ناصر، فكرة وإخراج بيبرس الشهاوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول شخصية مبهمة تظهر بملامح الجوكر، والذي يقرر احتجاز أبطال عرض مسرحي؛ في محاولة منه لاكتشاف من الذي استولى على الكنز الخاص به، المخبأ داخل ديكور المسرحية، وتتوالى الأحداث إلى أن تظهر حقيقة الجوكر والكنز.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر طرح الفيلم يوم الأربعاء القادم، الموافق 3 أبريل بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.