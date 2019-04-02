طفلة نانسي عجرم تحرمها من النوم وهذا ما نصحت به

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستقرام" وحرصت على إخفاء عينيها بقبعة، بسبب السهر والتعب.

وعلّقت نانسي على الصورة "عندما تشعر بالتعب بسبب قلة النوم، إخفي عينيك بالصور"

ويبدو أن طفلة نانسي عجرم الثالثة ليا، تحرمها من النوم طوال الليل خصوصاً وأنها تحرص على الاهتمام شخصياً بأولادها في الأشهر الأولى من عمرهم.

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وحتى الآن، لم تنشر نانسي صورة واضحة لطفلتها ليا التي أبصرت النور في 1 شباط\فبراير الماضي، ما عدا تلك التي كانت ترضعها فيها، لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، نظراً لفوائدها الصحية والنفسية.

ومن المتوقع أن تعود نانسي عجرم لمزاولة نشاطها الفني تدريجياً خلال الفترة القريبة المقبلة، بعدما أتمت ليا شهرها الثاني.

يذكر أن نانسي ستطل بعد شهر في الحلقة النهائية لبرنامج "لهون وبس" مع هشام حداد، وهي ستكون إطلالتها الأولى بعد انتهاء إجازة الولادة.