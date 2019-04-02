انت الان تتابع تفاصيل خبر حدث بالهجري "ح5".. شاعر الأعلام العربية صفي الدين الحلي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:57 مساءً - "سَلي الرّماحَ العَوالي عن معالينا.. واستشهدي البيضَ هل خابَ الرّجا فينا"، البيت هذا من بين الأبيات الشعرية الأشهر في الأدب العربي، وهو مطلع قصيدة استوحت من أبياتها أغلبُ بلدان العرب أعلامها.

هنا في هذه الفقرة من "حدث بالهجري" يستعرض "الخليج 365" بشكل مختصر شاعر هذه القصيدة، الذي يعتبر من بين ألمع شعراء العرب.