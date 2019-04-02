ابنة السيدة فيروز تحذّر قبل الملاحقة القانونية

مرة جديدة وأخيرة، حذرت المخرجة ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز، كل من يمد يده على أغاني فيروز والاخوين الرحباني.

ووجهت ريما انذاراً الى كل من يتطاول على الإرث الفيروزي الرحباني، مشيرة الى انها ستلجأ هذه المرة الى القضاء.

وكالعادة اتخذت ريما من حسابها الرسمي عبر موقع فايسبوك منبراً، لتنشر تعليقاً مطولاً حول الموضوع، شارحة من خلاله كل التفاصيل، واضعة الأداء العلني على المسرح مسموح إنّما بثلاث شروط.

وكتبت ريما الرحباني: “تحذير وآخر تحذير قبل الملاحقة القانونية لجميع أهل الفن كباراً وصغاراً وللساسيم الكريمة ولكل مين صاير بيمد إيدو على أغاني فيروز والأخوين رحباني.

اذا صاير في شي إسمو يوتيوب وغيرو من الوسايل المُتاحة لمين ما كان ما معناتا بتقدروا بوقاحة مُطلقة تتطاولوا على الإرث الفيروزي الرحباني!

لذا ممنوع منعاً باتاً تسجيل وإعادة الأعمال وتوزيعها على أي كان بيدون مُراجعة الورثة كافة وأخذ الموافقة المُسبقة والخطيّة، إن أُعطِيَت، تحت طائلة المسؤوليّة والملاحقة القانونيّة.”

وتابعت “الرحباني”: “هلق صحيح إجمالاً الآداء العلني مسموح إنّما بثلاث شروط.

الشرط الاوّل عدم التحريف بالأغاني وعزفها وتأديتها زََيْ ما هيّي.

وهيدا شي ما عم يحصل. لأن عم يتم التحريف والتشويه كمان! عزفاً وآداءً ولفظاً ومدّاً وجزراً.. يا رب إرحم! واذا ما تم التحريف عمداً ما عم يصيبوا النوطات حُكماً فإذن في تحريف لا بل تشويه!

الشرط التاني دفع مستحقات الآداء العلني للساسيم وفقاً للشروط العامة المعمول بها وبالإستناد الى برنامج أغاني و/أو موسيقى الحفل، وعن كل حفل. الشي اللي كمان ما عم يحصل!

والشرط التالت عدم تسجيل أو تصوير او إستغلال او توثيق هكذا مجزرة!

الشي اللي كمان ما عم يحصل لأن الكل عم يصوّر بما فيهن الجمهور!

Advertisements

إذن يا حبايبي في خلل بكل الشروط اللي بتسمح بإنو يتم إستعمال أي أغنية بالأداء العلني.

لذا المطلوب فوراً وقف هذا التعدّي السافر على الإرث الفيروزي الرحباني من جميع المعنيين وسحب كل النسخ المُسجلة و/أو المُصورة من الأسواق ومن منصّات التواصل الإجتماعي كافة أكانت مجانيّة او ببدل إشتراك.

وهيدا تحذير جِدْ جدّي قبل المُلاحقة القانونية.

وهالتحذير برسم الساسيم اللي ما عم تعمل شي إلا إنّها تغرُف من مردود هالأعمال اللي بيجي فقط من الخارج، عل وعسى من الآن وصاعداً تعمل شغلها.

التوقيع ريما عاصي الرحباني والمفروض جميع الورثة.

ملاحظة لمُردّدي إسطوانة “فيروز للجميع”.. “وهاي محبّة”.. “وما بدنا ياها تنتسى”.. و”آوماج آ فيروز”!!! أدبسيس! شيلو عنكن وما تغنّولنا ياها لأن بايخة ومُفتعلة كتير.

على فكرة بُشرى سارة جداً على الأرجح بيجهلوها المُطبّلين والفنّانين!

الحقوق المعنويّة ما بتموت.. ما بتموت.. ما بتموت.. وبتبقى لأبد الآبدين آمّين! قيّدلي هالآدمي براس الليسااااااا”.”

نذكر ان وفداً من مجلس المؤلفين والملحنين برئاسة المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني زار وزير السياحة الاستاذ اواديس كيدانيان في الساعات الماضية حيث تم عرض كافة المشاكل والاجحاف الحاصل بحق المؤلفين والملحنين والصعوبة في تحصيل حقوقهم المادية القانونية عن استعمال موسيقاهم واعمالهم الغنائية من غالبية المرافق السياحية والعامة على اختلافها خاصةً تلك التى تُعتَبر الموسيقى سبباً لوجودها كون هذه الاعمال تبقى ملكاً للمؤلف والملحن وهو صاحب الحق الوحيد الذي يسمح باستعمال هذه المؤلفات طبقاً لقانون حقوق الملكية والفكرية وبعد ان تفهم معالي الوزير التفاصيل الواضحة والحقيقية لهذا الوضع وعد بالتعاون والعمل على حل هذه المشكلة ومتابعة الاجتماعات واعطائها الاهمية الكاملة للوصول الى الحلول المناسبة.