سماوي: مفاجآت هذا العام لاستعادة مهرجان جرش إلى ألق البدايات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد المدير التنفيذيّ لمهرجان جرش 2019، أيمن سماوي، أن المهرجان هذا العام سيكون امتدادًا لجرش البدايات؛ عندما كان يحتضن نجاة الصغيرة، فيروز، محمد عبده، ماجدة الرومي، مارسيل خليفة، جورج وسوف، وكاظم الساهر.

وأضاف سماوي لـ"فوشيا" أن المهرجان سيتضمن الفرق التراثية العربية والعالمية، كذلك مشاهير الفنّ الأردنيّ، والعربيّ والعالميّ، إضافة إلى مشاهير القصيدة، والسّينما الأردنية على وجه الخصوص، والعالمية بشكل عام.

وأوضح أنّ المساحة ستكون كبيرة أمام الفنّ الأردنيّ بمختلف حقوله في المهرجان، الذي سيعتني أيضًا بالفنّ الملتزم محليّا، وعربيًا، وعالميًا.

وأشار سماوي إلى أنه ستتم هيكلة بعض الأمور في المهرجان هذا العام، مشيرًا إلى وجود مجموعة من الأفكار سيتم طرحها وتتعلق بأسعار التذاكر، وتقسيم الدرجات على المدرج، وغيرهما.