سمية الخشاب تفضِّل الطلاق على الخلع طلباً لحقوقها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يبدو أن الأزمة بين الفنانين سمية الخشاب وأحمد سعد في طريقها لتأخذ منحنيات درامية متباينة خلال الفترة المقبلة. فبعد قصة الحب التي عاشها الثنائي على مدار نحو عامين تحوّل الأمر لشبه معركة إعلامية بين الجانبين. لكن بشكلٍ غير مباشر، حتى لا يؤخذ على أحدهما أي موقف يُضعفه أمام القضاء خلال الفترة المقبلة.

وعلمت ""الخليج 365"" أن "الخشاب" قررت رفع دعوى طلاق للضرر وليس دعوى خلع للحصول على حقوقها المادية لأن "الخلع" يتطلب تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية لزوجها مقابل الحصول على حقها بالطلاق.

وبموجب دعوى الطلاق للضرر التي أعلنت عن إقامتها قبل فترة سيكون من حقها الحصول على نفقة شهرية من طليقها تناسب دخله بالإضافة إلى مؤخر الصداق المكتوب في قسيمة الزواج وباقي الحقوق الشرعية لها كزوجة سابقة لأحمد سعد الذي أعلن انفصاله عنها بتدوينة كتبها عبر صفحته على "فيسبوك".

ورغم كون إجراءات دعوى الطلاق للضرر تستغرق وقتاً أطول من دعاوى الخلع التي يتم الفصل فيها عادةً بغضون أسابيع قليلة، إلا أن سمية سعدت للحفاظ على حقوقها وعدم التنازل عنها. لاسيما وأنها متضررة بشكلٍ كبير من سلوكيات زوجها التي جعلت العشرة بينهما مستحيلة.

يشار إلى أن الثنائي المنفصل يلتزم في الوقت الحالي الصمت حول علاقتهما، بوقتٍ أكدت سمية اعتزامها التركيز في العمل خلال الفترة المقبلة بشكلٍ أكبر.

