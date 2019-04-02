شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور للمطربة ماجدة الرومى قبل حفلها بمصر.. لازم تشوفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الفنانة ماجدة الرومي بروفات الحفل الخيري المقرر إقامته الجمعة المقبلة بالتجمع الخامس بمسرح أعد خصيصا لهذا بالقاهرة الجديدة، وستذهب عائداته للقرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.

من جانبها ناشدت الفنانة ماجدة الرومي المصريين وفناني مصر بالدرجة الأولى بأن يدعموا الفقراء ليس بالنقود فقط بل مساندتهم إنسانياً.

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وقالت "ماجدة"، في رسالة مصورة بثتها عقب جولتها الخيرية بالقرى الأكثر فقرا بمركز ارمنت بمحافظة الأقصر على هامش زيارتها لمصر : "لم يُطلب مني مناشدتكم ولكن أطالبكم بذلك من منطلق مسئوليتي تجاه الإنسان بداخلي وتجاه أهالينا ممن هم بحاجة لأن نقف خلفهم وندعمهم بقلوبنا ونتقاسم الإنسانية التي منحنا إياها الله من حولنا".

ومن المقرر أن تعود إيرادات الحفل كاملة للقرى الأكثر فقرًا في الصعيد لتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمعيلات وذوي القدرات الخاصة.