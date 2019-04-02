شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. Marvel تطرح تريلر جديدا من فيلم Avengers End Game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام Avengers تريلر جديدا للجزء المقبل بعنوان Avengers End Game، المقرر طرحه يوم 26 أبريل الحالى فى دور العرض العالمية. ونشرت الصفحة الرسمية لشركة مارفل التريلر الجديد منذ قليل بعنوان "لا يتعلق الأمر بالمقدار الذى فقدناه، بل يتعلق بالمقدار الذى تركناه". وفى التريلر الرسمى الأول للفيلم أبرز الكثير من الأحدث والتى أهمها عودة شخصية Iron man من جديد بعد اختفائها فى الموسم الأخير فى إحدى الكواكب المظلمة. Advertisements ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. Marvel تطرح تريلر جديدا من فيلم Avengers End Game لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.