شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم سيرجيو سيلفستر ستالون.. أبناء مشاهير أصيبوا باضطراب التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم 2 أبريل باليوم العالمى للتوحد، وهو اليوم الذى أقرته الأمم المتحدة عام 2007، بهدف التعريف به، ليكون هو أول يوم عالمى يخصص لمرض التوحد. وفى هذا الإطار نستعرض فنانين عالميين أصيب أبناؤهم باضطراب وطيف التوحد.

اكتشف نجم هوليوود العالمى سيلفستر ستالون إصابة ابنه الأصغر "سيرجيو" بالتوحد خلال عامه الثالث، مما دفعه لتأسيس صندوق بحث لدعم أبحاث التوحد بالتعاون مع الجمعية الوطنية للأطفال والبالغين المصابين بالتوحد فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع زوجته "ساشا كزاك".



سيرجيو سيلفستر ستالون

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تونى براكستون

اكتشفت المغنية "طونى براكستون" الحائزة على جائزة "جرامى" إصابة طفلها "ديزيل" بالتوحد فى عمر العامين، لكن كان هناك أعراض لاحظتها عليه عندما كان عمر 9 أشهر فقط، لتعمل براكستون منذ التشخيص فى حملات جمع التمويل اللازم للتوعية بهذا الاضطراب.



تونى بريكستون وابنها

تعد الفنانة هولى روبينسون من أكثر أمهات هوليوود نشاطًا فى مجال التوعية باضطراب التوحد منذ اكتشاف إصابة طفلها الأكبر "آر جى" عام 2000 بالتوحد، كما أنشأت مؤسسة متخصصة لجمع التبرعات للتوعية بالتوحد، ودأبت على تأليف الكتب للتعريف بكيفية التأهيل للأطفال من قبل الأهالى.