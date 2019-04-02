"بالحظ وبالصدف".. "هزار" تحول لأول تعاون بين حسن أبو السعود ومنير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

شهد العام 1996 التعاون الأول بين محمد منير والموسيقار الراحل حسن أبو السعود، في أغنية "بالحظ والصدف"، من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.

بدأت القصة بلقاء جريئ بالصدفة أثناء إعداد منير لألبومه "من أول لمسة"، وتحولت الدردشة التى جمعت الثلاثي (منير وأبو السعود ومحمد) إلى مشروع تعاون، اتفقوا فيه على تقديم أغنية "لما النسيم".

ومع بداية جلسات الاستماع لأغنية "لما النسيم" تحول اللقاء الذى تم بالحظ والصدف إلى مشروع أغنية أخرى كتبها بهاء الدين محمد، التي تبدأ بـ"بالحظ وبالصدف/ قلبك نشن حدف/ وقبل ما قلبي يهرب/ قلبك صاب الهدف"، وعندما استمع إليها محمد منير قرر أن يقوم بتجربة لغنائها وتسجيلها "على سبيل الهزار"، قبل أن يعود بعدها بأيام ليفاجئ الموسيقار حسن أبو السعود بأنه قرر ضمها إلى ألبومه "من أول لمسة".