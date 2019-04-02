خالد جلال: "مصطفى شعبان ابني الأول وقُلت له لازم تمثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

قال المخرج الكبير خالد جلال، إنه شعر بالبهجة أثناء تكريم صديقه الفنان مصطفى شعبان أمس، في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وأضاف "جلال" في الندوة التي أقيمت اليوم، أن لا يعتبر مصطفى شعبان ممثل أو نجم، بل يعتبره ابنه الأول، وفي بداية مشواره قال له: "إنت لازم تمثل".

وتابع المخرج الكبير: "كنا بنعمل مسرحية اسمها مهرجان الأشباح، ومثل دور من أهم الحاجات اللي قدمها، وهو كان جد جدا، وقالي أنا مش بمثل كوميدي، فقُلتله بالعكس دور مهم جدا وهو كان دور جندي استشهد".

وأقيم أمس حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور عدد من كبار النجوم.