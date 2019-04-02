خواكين فينيكس يتصدر البوستر الرسمي لـ"Joker"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
طرحت شركة "DC" البوستر الرسمي لفيلم الجريمة والتشويق المنتظر "Joker"، والذي تدور أحداثه حول شخصية المهرج الشهير "جوكر" ضمن القصص المصورة الخاصة بعالم "DC".
وتصدر بطل الفيلم خواكين فينيكس بوستر الفيلم وظهر خلاله وهو بمكياج الشخصية الشهيرة، وكتبت عبارة "ضع وجهًا سعيدًا".
الفيلم تدور أحداثه حول بدايات شخصية الجوكر، وعن تحوله للشخصية الأكثر جنونًا بعالم القصص المصورة.
ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، على رأسهم النجم الأمريكي العالمي روبرت دي نيرو، زازي بيتس، براين كالين، فرانسيس كونري.
وتبلغ ميزانية الفيلم الإنتاجية 55 مليون دولار، وتم تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر طرحه تجاريًا مطلع شهر أكتوبر المقبل.
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