صبحي وخالد جلال وعدد من نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد مازن الغرباوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:

احتفل عدد من نجوم الفن، بعيد ميلاد المخرج الشاب مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وكان أبرز الحضور المخرج الكبير خالد جلال، النجم محمد صبحي، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان إيهاب فهمي، الفنان جمال عبدالناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف.

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة شرفية للفنانة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج المسرحي مازن الغرباوي.