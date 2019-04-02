محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة: تحيى الفنانة أنغام الحفل، الذى تنظمه دار الاوبرا احتفالا باعياد الربيع، والمقام يوم 28 أبريل الجاري. أنغام تحيى الحفل بمشاركة الاوركسترا بقيادة هاني فرحات، وتقدم به أغاني أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدا". وتتراوح أسعار تذاكر الحفل المقام بالمسرح المكشوف بين 500 و1000 و1500 و2000 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام في الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.