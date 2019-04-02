نشرت النجمة مادلين مطر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مجموعه صور خطفت من خلالها الأنظار ، و ظهرت في الصور بزي أسود "فرنيه". يذكر أن الفنانة اللبنانية مادلين مطر ولدت يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس من عام 1972، ​في بيروت لأسرة مسيحية الديانة من المذهب الماروني تنتمي إلى التيار الوطني الحر، درست الغناء الشرقى في الثلاثاء الموافق 29 أغسطس من عام 1972، ​في بيروت لأسرة مسيحية الديانة من المذهب الماروني تنتمي إلى التيار الوطني الحر، درست الغناء الشرقى فيالمعهد الوطني العالى للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي واعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية فيلندن وحققت نجاحا كبيرا في هذه الحفلة واشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقها في حفلها الاخير.. مادلين مطر تستعرض رشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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