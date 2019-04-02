بالفيديو.. نرمين ماهر تكشف كواليس أول مشاهدها"أنت حبيبي وبس"

نشرت الفنانة نرمين ماهر مقطع فيديو من كواليس أولي أيام تصوير فيلمها الجديد بعنوان "انت حبيبي وبس"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت نرمين في الفيديو برفقة

الفنان محمد محمود، وروجت للفيلم الذي بدأت بتصويره اليوم، كما روجت لمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي تشارك فيه ضمن موسم دراما رمضان 2019.



جدير بالذكر أن مسلسل "فكره بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، طارق عبدالعزيز، صابرين، صلاح عبدالله، نرمين ماهر، مايان السيد، كريم عفيفي، محمد محمود، تأليف شريف يسري، وإخراج وائل إحسان.