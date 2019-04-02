ماجدة الرومي تحيي حفلها الخيري في التجمع الخامس

تحيي المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، يوم 5 أبريل حفلها الغنائى الخيري فى مصر بالتجمع الخامس، والذى يوافق يوم الجمعة وهو "يوم اليتيم"، ويذهب دخله بالكامل لصالح الأعمال الخيرية.



والتقت الرومى قيادات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، على هامش زيارتها لمدينة الأقصر، لدعم القرى الأكثر فقرًا بصعيد مصر، وبالأخص الجانب الصحى، والذى يتمثل فى توفير المساعدات وقوافل طبية لتلك

القرى.

يذكر أن ماجدة الرومى أحيت فى يناير 2019 حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، على خلفية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة "نور الحياة"، وغنت بمصاحبة المايسترو نادر عباسى عددا من أشهر أغانيها العاطفية بجانب عدد من الأغانى الوطنية.