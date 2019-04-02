المخرج محمد حماد عضو لجنة تحكيم مهرجان الاسماعيلية السينمائى الدولي

بعد مشاركته كعضو لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الأربعين يشارك المخرج الشاب محمد حماد في عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة و التحريك بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية الدورة 21 و الذي تبدأ فعالياته من 10 ابريل وينتهي في 16 من بريل الجاري. الجاري. ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية المخرج الكبير يسرى نصر الله رئيسا و بعضوية الممثلة السورية سولاف فواخرجي. يذكر أن محمد حماد قد نال جائزة أفضل مخرج في مهرجان دبي السينمائي الدولي ليكون أول مخرج مصري يفوز بهذه الجائزة عن فيلمه "أخضر يابس" الذي كان عرضه الأول في مسابقة مهرجان لوكارنو بسويسرا حيث شارك بعدها الفيلم في أكثر من 50 مهرجان دولي و نال 26 جائزة دولية و العديد من الجوائز المحلية مثل جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية كأفضل مخرج عمل أول و جائزة الانتاج الثانية و جائزة أفضل ممثلة و جوائز المهرجان الكاثوليكي كأفضل مخرج و أفضل ممثلة.

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