شاهد.. محمد أنور: سعيد بـ"البرنسيسة بيسة"

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عبر الفنان محمد أنور عن سعادته بمشاركة الفنانة مي عز الدين من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، ضمن موسم دراما رمضان 2019، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كتب أنور عبر حسابه: "مبسوط جدا إني في المسلسل
المستوى الشخصي". وبقينا اصحاب".
وتابع: "وكمان مبسوط إني شغال مع المخرج الكبير المحترم، أكرم فريد، اللي بجد عامل مسلسل حلو ومختلف إن شاء الله يعجبكم".
جدير بالذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسه"، بطولة كل من: مي عز الدين، حجاج عبدالعظيم، أمير المصري، سوسن بدر، محمد أنور، حسام داغر، بوسي، تأليف مصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد.
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