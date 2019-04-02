في بيان لنقابة الموسيقيين: سوف نتصدى لأية ظواهر تسيء للفن المصري

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، في بيان رسمي لها صدر منذ قليل، أنها لن تقوم بمنح أي تصاريح للغناء إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني، مع الحرص علي تقييم مدي الالتزام بالقيم الأخلاقية، وجاء ذلك بعد التجاوزات التي حدثت خلال حفل أقامه الفنان محمد رمضان مؤخرًا، وتعرضت النقابة علي إثره للهجوم.

وجاء نص البيان كالتالي: "بعد الهجوم

الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها النقابة على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرًا بالقاهرة".

وأضاف: "قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني آخذة في الاعتبار مدى الالتزام

بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونًا".

وأخيرًا: "تؤكد نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا وأعضاء جمعية عمومية أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدني في الأسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ، وفقنا الله لما فيه خير الوطن".