أعلنت نقابة المهن الموسيقية، في بيان رسمي لها صدر منذ قليل، أنها لن تقوم بمنح أي تصاريح للغناء إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني، مع الحرص علي تقييم مدي الالتزام بالقيم الأخلاقية، وجاء ذلك بعد التجاوزات التي حدثت خلال حفل أقامه الفنان محمد رمضان مؤخرًا، وتعرضت النقابة علي إثره للهجوم.
وجاء نص البيان كالتالي: "بعد الهجومالذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا والبلاغات التي تلقتها النقابة على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرًا بالقاهرة".
وأضاف: "قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني آخذة في الاعتبار مدى الالتزام
وأخيرًا: "تؤكد نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا وأعضاء جمعية عمومية أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي ظواهر قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدني في الأسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ، وفقنا الله لما فيه خير الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان لنقابة الموسيقيين: سوف نتصدى لأية ظواهر تسيء للفن المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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