مصطفى خاطر لحمدي الميرغني في عيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا فقري

حرص الفنان مصطفى خاطر، على تهنئة حمدي الميرغني نجم مسرح مصر في عيد ميلاده بطريقة مختلفة، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر خاطر مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الميرغني من أحد عروض مسرح مصر، قام فيه الأخير بالارتجال

على غير توقع مصطفى ما جعله ينهار في الضحك على خشبة المسرح قائلًا له متفاجئنيش.

وعلق مصطفي خاطر علي الفيديو الذي نشره عبر حسابه، فكتب: "كل سنة وانت طيب يا دودي يافقري يا ابو دم

شربات".



جدير بالذكر أن مصطفى خاطر يخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال المشاركة في مسلسل "طلقة حظ"، إلي جانب كل من: آيتن عامر ، هبة مجدي، خالد أنور، محمود حافظ، أحمد ماهر، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.