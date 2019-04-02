كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طلعت روحي" يتصدر الفيديوهات الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع مسلسل "طلعت روحي"، أن يستحوذ على عدد كبير من المشاهدة، منذ عرضه من اليوم الأول وحتى الحلقة 46 منه الذي تم عرضها مؤخرًا، ظان يدخل ضمن أعلى 50 فيديو مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وصلت نسبة مشاهدة الحلقة 46 إلى ما يقرب من 400 ألف مشاهدة في يومين فقط من طرحها ؛ لتحتل المركز ال47 من بين 50 فيديو ضمن قائمة الأعلى مشاهدة.

ويعد مسلسل "طلعت روحى" البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، ويشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة"، وتدور أحداثه فى 45 حلقة.