كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكوميديا تسيطر على الدراما السعودية رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرتْ الكوميديا السعودية في رمضان المقبل، على الدراما بـ 6 أعمال، مقابل عمل تاريخيّ زاحد، وعملين تراجيديّن، مع زيادة 4 أعمال عن العام الماضي. واتّضح بما لا يدعو للشّكّ، أنّ الكوميديا، تفوّقت عدديًا، كالعادة على الدراما السعودية، وهو الأمر الذي استمرّ منذ عقود طويلة.

ومن ضمن تلك الأعمال الذي ستعرض في رمضان المُقبل، المسلسل التاريخي "العاصوف"، وهو امتداد للجزء الأوّل الذي تدور أحداثه حول حقبة السبعينيات من القرن الماضي، قبل انتشار "الحركات الإسلامية"، في الوسط السعوديّ، ويتطرّق المسلسل إلى الحياة الاجتماعية، والثقافية البسيطة آنذاك.

المسلسل من اخراج المثنى صبح، تأليف عبدالرحمن الوايلي، وبطولة ناصر القصبي، ريم عبدالله، وعبد العزيز السكيرين، وعبد الإله السناني، وحبيب الحبيب، وريماس منصور، وليلى السلمان، وغيرهم.

كما يخوض الفنان فيصل العيسى، تجربة المسلسل التراجيديّ، ويقوم الآن بتصويره في جورجيا، حيث تتحدّث بعض مشاهد المسلسل، عن مشاكل الشّباب، أثناء سفرهم للخارج، وكيف يواجهون مشاكل كبيرة تحيط بهم، ولم يستقرْ أبطال المسلسل على القناة الناقلة، واسم العمل.

ومن ضمن المسلسلات التراجيدية، مسلسل "اختراق"، والذي أصبح جاهزًا للعرض، بعد أنْ تأجّل منذ العام الماضي، لأسباب غير معلومة، ويقع في 30 حلقة متّصلة، ويشارك فيه عدد من نجوم الدراما السعوديين، بالإضافة إلى نجوم من مصر، وسوريا، ولبنان، والإمارات.

ويشارك في المسلسل، الفنان عبد المحسن النمر، محمد العامري، ومحمد إمام، وأحمد السعدني، وباسم ياخور، وصبا مبارك، وطلال السدر، وغيرهم.

ويعود الفنان السعوديّ، عبدالله السدحان في الجزء الثاني من مسلسله الكوميديّ، "بدون فلتر" والذي سيخوض به السّباق الرمضانيّ القادم، بعد أنْ قدّم الجزء الأوّل بمستوى جيّد، ولم ينلْ الدّرجة الكاملة، بسبب تكرار الأفكار والشّخصيات، التي امتدّتْ من المسلسل الشّهير "طاش ما طاش".

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ويقدّم المسلسل قضايا اجتماعية عدّة، في قالب كوميديّ، وذلك من خلال 30 حلقة، وما زال السدحان يحاول جاهدًا، إنهاء ما تبقّى من الحلقات، بعد أنْ تم تعميده متأخرًا، من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون.

واستكمالاً لأجزاء المسلسل السّابقة، تدور الحلقات في إطار استكشات كوميدية، مدّة كلّ واحد منها 20 دقيقة، وفي كلّ حلقة يتمّ تناول مشكلة مختلفة سواء (اجتماعية، اقتصادية، أو أخلاقية) يعاني منها الشّباب العربيّ، والسعوديّ، بشكل خاص.

كما يقدّم الفنان فيصل العيسى، الجزء الثامن من "شباب البومب" وهو المسلسل الذي دارتْ حوله الكثير من النقاشات، بسبب المحتوى الذي يقدّمه، ويتأثّر به الأطفال، وذلك من خلال مشاهد التفحيط، وبالشّخصيات التي تعرف بـ"الدرباويه"، إلى جانب بعض الألفاظ ،التي لا تناسب صغار السّنّ.

ويقوم ببطولة المسلسل كلٌّ من مهند الجميلي، وريماس منصور، وسليمان المقيطيب، وعلي المدفع، ومن إخراج سمير عارف.

وما زال فايز المالكي مع رفيقي دربه، حسن عسيري، وراشد الشمراني، يتحفّظون على القناة الناقلة لمسلسلهم الكوميديّ "على جنب"، والذي تمّ الانتهاء منه في وقت مبكّر، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميديّ، حول عدد من القضايا الاجتماعية الجديدة، بعد التحوّل الذي شهدته المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ومن بينها الانفتاح الثقافيّ.

والمسلسل سيكون من إخراج عمر الديني، وتأليف علاء حمزة، وبطولة كلٍّ من : فايز المالكي، حسن عسيري، راشد الشمراني، بالإضافة إلى بعض وجوه السوشيال مبديا.

ويخوض الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، أبطال المسلسل صراع الكوميديا الرّمضانية، بمسمّى آخر، يختلف عن ما ظهروا عليه في مسلسل "عوض ابا عن جد"، والذي لم يحظ بالقبول بسبب الرّتابة، وتكرار الأفكار، وهو من إخراج أوس الشرقي، وبطولة حبيب الحبيب وأسعد الزهراني، أحمد الحازمي، وغيرهم من وجوه الكوميديا السعودية.

كما تخوض الفنانة مروة محمد، ونيرمين محسن، أحداث المسلسل الكوميديّ "يلا نسوق"، ويدور حول مجموعة فتيات يقمنَ بافتتاح معهد لتعليم المرأة القيادة، وتبدأ الأحداث بالتّوالي بعد ذلك. المسلسل من إخراج أحمد شفيق.