مسرح المدينة يستضيف “هي وهنّ”

Apr 02, 2019
يستضيف مسرح المدينة يوم السبت 13 نيسان الساعة الثامنة والنصف مساء العرض الاول للمونودراما المسرحية “هي وهنّ”، التي تحكي قصص النساء في مجتمعنا اللواتي لا مطلقات ولا معلّقات، يتأرجحن بين نظرة المجتمع وبين الرضوخ غصباً لمشيئة الشريك ولممارسة عنفه المادي والمعنوي.
كما وتتطرأ المسرحية إلى القانون التعسفي الذي يحرم النساء من حق الأمومة وحضانة أطفالهن، وتطلق المسرحية صرخة إنسانية جديرة بالمعايشة والمعاينة عن قرب. بطلتها “إمرأة” هي الممثلة والمخرجة مروة قرعوني، حيث تروي قصتها وقصة النساء، وتقاوم بهدف الحصول على أبسط حقوقهن.
العمل المسرحي من كتابة وسينوغرافيا واخراج الدكتور مشهور مصطفى.
يلي العرض الاول عروض متتالية بتاريخ 14،15،16 نيسان الساعة 8:30 مساء.
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