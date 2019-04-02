حسام طه يعبّر عن حبه لابنته بصور جريئة

فاجأ نجم الموسم الثامن من برنامج “ستار أكاديمي” حسام طه متابعيه على حسابه الرسمي عبر موقع انستغرام بنشر صورتين مميزتين، الاولى تجمعه مع زوجته وابنته المولودة حديثاً. وصورة أخرى تجمعه مع ابنته.

وأحب حسام ان يوثق اللحظات العائلية المميزة التي يعيشها بتعليق على واحدة من الصور، حيث أشار انه التقى بزوجته في آب 2016.

وفي ديسمبر من عام 2017 قام بطلب يدها.

في ابريل من عام 2018 تمت الخطوبة.

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في مايو من عام 2018 تزوجها

في آب من عام 2018 احتفل بزواجه

قدوم أميرة جديدة الى مملكته في 24 شباط 2019 في اشارة منه الى ابنته Skylar Diane Taha

وختم قائلاً “حتى الآن هذا أفضل انجاز في حياتي.. العائلة.”

“طه” الذي يعيش اليوم في الدوحة، كان قد احتفل بزواجه خلال الصيف الفائت في بيروت.

نذكر ان حسام طه كان قد إبتعد عن الغناء خلال الفترة الماضية بعد إصداره عدداً من الأغنيات المنفردة.